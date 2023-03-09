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Будущий Папа Иоанн Павел II знал о случаях педофилии в польской церкви и умалчивал о них, - TVN24

9 мартa, 2023 четверг
18:34
Криминал

В 1960-70-е годы краковский архиепископ Кароль Войтыла, будущий папа Иоанн Павел II, знал о случаях педофилии среди священников его епархии и принимал меры для того, чтобы скрыть их

Об этом пишут авторы журналистского расследования "Францисканская 3", проведенного польским оппозиционным телеканалом TVN24, пишет BBC.

До сих пор педофильские скандалы в католической церкви не касались Иоанна Павла II напрямую: согласно общепринятой точке зрения, Папа не знал о конкретных сексуальных преступлениях тех священников, с которыми непосредственно работал и контактировал, и вообще последовательно работал над искоренением этого явления в церкви.

Совершенно иначе заставили взглянуть на ситуацию авторы расследования "Францисканская 3" – названного по адресу краковской курии, резиденции местного епископа, кафедру которого в 1964-1978 годах до избрания папой Иоанном Павлом II занимал Кароль Войтыла.

Работа над материалом заняла два с половиной года. А выводы построены на работе с рассекреченными документами коммунистических спецслужб и разговорах с участниками и свидетелями событий полувековой давности.

Журналисты утверждают, что на протяжении 1960-70-х годов Войтыла скрывал информацию о сексуальных преступлениях против детей со стороны священников его епархии. Вместо того чтобы налагать на таких священников канонические наказания, он переводил их в новые приходы или способствовал выезду за границу.

К примеру, в 1972 году архиепископ Войтыла обратился к венскому епископу с просьбой принять в своей епархии отца Болеслава Садуся. В Австрии Садусь, хороший знакомый Войтылы, должен был заниматься научной работой – изучать "влияние технической цивилизации на детскую психику". В сопроводительном письме Войтыла не упомянул об истинной причине перевода священника, говорится в расследовании TVN24. А она, утверждается в рассекреченных актах коммунистических спецслужб, заключалась в том, что на своих предыдущих местах службы – а менял он их в среднем раз в полтора года – священник приставал к мальчикам. Доходило до того, говорится в одном из таких документов, что разъяренные матери просто останавливали Садуся на улицах Кракова и угрожали ему местью.

Еще один из собеседников автора расследования рассказал, что летом 1973 года лично рассказывал архиепископу Войтыле о сексуальных преступлениях другого священника краковской епархии Евгениуша Сургента. "Епископ Войтыла попросил, чтобы я об этом никуда не сообщал, что он сам этим займется", - говорит этот человек, пожелавший сохранить анонимность.

Впрочем, в том же году Сургент был задержан и осужден за педофилию. В ходе процесса он признал свою вину, объясняя, что таким образом искал способ забыть ежедневные заботы.

Еще один священник был задержан и приговорен к двум годам лишения свободы за педофилию. После того, как он вышел на свободу, Кароль Войтыла написал ему письмо, в котором проинформировал, что каноническое наказание на него не будет наложено, поскольку его уже наказали светские власти.

Реакция польского общества, власти и церкви

После расследования польское общество разделилось на оправдывающих будущего Папу и тех, кто жестоко осуждает.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поляки как нация "многим обязаны Иоанну Павлу II. Возможно, обязаны всем".

"Сегодня война продолжается не только на нашей восточной границе. К сожалению, есть круги, которые пытаются начать не военную, а цивилизационную войну у нас, в Польше", - оценил он эффект от этого расследования в своем твиттере.

Сам Моравецкий, а также ряд других представителей власти разместили в "шапках" своих страниц в соцсетях фотографии Иоанна Павла ІІ. А депутат парламента от польской партии власти "Право и Справедливость" Рафал Бохенек заявил, что на текущей сессии Сейма парламентарии примут специальное постановление о "защите доброго имени Иоанна Павла II".

Наиболее взвешенную позицию со стороны церкви озвучил товарищ Кароля Войтылы, профессор богословия отца Адам Шостек, принимавший участие в дискуссии на канале непосредственно после премьеры расследования.

"Нам нужно прийти к новому способу понимания бесспорной святости Иоанна Павла II... Нужно переопределить его святость, не сводя ее к примитивной безгрешности и безграничному обожанию. Увидеть в нем живого человека, который ошибался, имел другие слабости. Он был великим паломником, который проповедовал Евангелие во всем мире, (но одновременно) меньше интересовался и был способен к управлению и своей епархией и целой церковью", - говорил он.

Шостек признал, что найденные журналистами материалы свидетельствуют о том, что Кароль Войтыла еще до избрания Папой знал о существовании проблем с педофилией в церкви. Но, продолжил он, это не отменяет того факта, что он сражался с ними после того, как стал понтификом.

Иначе формулирует выводы своего расследования его автор Марцин Гутовский.

"Перестанем повторять рассказы представителей церкви, церковной верхушки о том, что Иоанн Павел II чем-то отличался от епископов своего времени и не знал о таких преступлениях, а если бы знал, то наверняка реагировал бы по-другому. Нет. Кароль Войтыла знал и реагировал так же как реагировали ему подобные", – говорит Гутовский в интервью Gazeta Wyborcza.

"Это не перечеркивает других его заслуг. Но прежде всего мы должны признать, что он знал. А только потом искать объяснения, почему это произошло и почему церковь забыла о жертвах", – резюмирует он.

Польша
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