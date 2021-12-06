Будущий канцлер Германии представил состав нового правительства
В понедельник, 6 декабря, будущий канцлер Германии Олаф Шольц представил новых министров от Социал-демократической партии Германии
Об этом сообщает DW .
В новом кабинете министров ФРГ будет восемь мужчин и восемь женщин, ведь равенство было одним из ключевых предвыборных обещаний Шольца.
В общей сложности члены СДПГ будут занимать восемь из 17 должностей в правительстве, включая канцлера. Остальные девять будут распределены между партнерами по коалиции - Зелеными и Свободными демократами (ВДП), которые представили своих министров раньше.
Нэнси Фезер, активно участвовавшая в борьбе с ультраправым экстремизмом, возглавит министерство внутренних дел Германии.
Министром здравоохранения назначен Карл Лаутербах, который выступает сторонником обязательной вакцинации от COVID-19.
Заместитель лидера СДПГ Клара Гейвиц возглавит министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Губертус Гайль останется министром труда и социальных вопросов, а министром обороны станет бывшая министр юстиции Кристин Ламбрехт. Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера.
Свенья Шульце, занимавшая должность министра окружающей среды в правительстве Ангелы Меркель, возглавит министерство развития.
Новое правительство во главе с Олафом Шольцом примет присягу в среду 8 декабря.
- Напомним, 24 ноября Германия официально сформировала новую правительственную коалицию и признала Олафа Шольца преемником Ангелы Меркель на посту Федерального канцлера. В коалиционном соглашении отмечается, что новое правительство готово поддержать движение Украины в ЕС.
- 2 декабря состоялось официальное прощание Ангелы Меркель с должностью канцлера Германии.
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