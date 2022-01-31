Будущий глава Мюнхенской конференции раскритиковал позицию немецкого правительства по поставке оружия Украине

Об этом Гойсген заявил в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, сообщает DW .



По его словам, правительство Германии хочет избежать сложностей и применяет двойные стандарты, отказываясь от поставок оружия Киеву.



С одной стороны, Берлин из-за своего исторического прошлого очень неохотно поставляет оружие в зоны конфликта. Но с другой стороны, экспортирует в Израиль новые подводные лодки, опять же со ссылкой на собственную историю.



"Сейчас справедливо спрашивают, не должна ли Германия по той же причине поставлять оружие и Украине", - сказал он. Гойсген напомнил о массовых расстрелах более 30 тыс. украинских евреев в Бабьем Яру во время нацистской оккупации.



Кристоф Гойсген также подчеркнул, что если Россия прибегнет к новой агрессии, газопровод "Северный поток-2" нужно будет приостановить.



"Если российские войска вторгнутся в Украину, нельзя, чтобы СП2 работал, словно ничего не произошло", - подчеркнул эксрадник Меркель.



Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации НАТО и ЕС важно демонстрировать единство, ведь Путин всегда пытался посеять разобщенность среди западных стран.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину оружием, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.

Эстония направила Германии запрос, чтобы получить разрешение на передачу оружия в Украину. Поставки вооружения также должны быть скоординированы с Финляндией. Однако Германия запретила Эстонии передать 122-миллиметровые гаубицы в Украину.

26 января Министерство обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявило, что Германия поставит Украине 5 тыс. военных шлемов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Берлин прислушаться к украинцам и предоставить Киеву оружие на фоне риска вторжения РФ в Украину.