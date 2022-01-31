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Будущий глава Мюнхенской конференции раскритиковал позицию немецкого правительства по поставке оружия Украине

31 января, 2022 понедельник
16:06
Мир Кристоф Гойсген

Бывший советник экс-канцлера Ангелы Меркель по внешней политике и будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген раскритиковал решение правительства Германии по поставке оружия Украине и обвинил Берлин в двойных стандартах, ведь тот продолжает экспортировать в Израиль новые подводные лодки

Об этом Гойсген заявил в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, сообщает DW .

По его словам, правительство Германии хочет избежать сложностей и применяет двойные стандарты, отказываясь от поставок оружия Киеву.

С одной стороны, Берлин из-за своего исторического прошлого очень неохотно поставляет оружие в зоны конфликта. Но с другой стороны, экспортирует в Израиль новые подводные лодки, опять же со ссылкой на собственную историю.

"Сейчас справедливо спрашивают, не должна ли Германия по той же причине поставлять оружие и Украине", - сказал он. Гойсген напомнил о массовых расстрелах более 30 тыс. украинских евреев в Бабьем Яру во время нацистской оккупации.

Кристоф Гойсген также подчеркнул, что если Россия прибегнет к новой агрессии, газопровод "Северный поток-2" нужно будет приостановить.

"Если российские войска вторгнутся в Украину, нельзя, чтобы СП2 работал, словно ничего не произошло", - подчеркнул эксрадник Меркель.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации НАТО и ЕС важно демонстрировать единство, ведь Путин всегда пытался посеять разобщенность среди западных стран.


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Германия
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