Будущее Украины в НАТО, и это не будет обсуждаться, - представитель Белого дома
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что будущее Украины у НАТО и это не будет обсуждаться
Об этом он сказал в интервью CBS News .
Он подчеркнул, что прямо сейчас украинцы противостоят российским войскам, а Запад работает над усилением санкций, призванных разрушить оборонно-промышленную базу России.
"Мы будем продолжать экономическое давление на Россию, а украинцы – военное давление на Россию. Так что я думаю, что в конце концов, если РФ решит продолжать борьбу в этой войне, это обойдется ей серьезной ценой. И Украина продолжит прогрессировать на поле боя", – говорит Салливан.
Он подчеркнул, что союзники хотят убедиться, что Украина будет получать необходимую поддержку столько, сколько это потребуется.
"Это месседж, прозвучавший на саммите НАТО. И, наконец, мы сказали в НАТО, что будущее Украины в Альянсе. Мы это имели в виду. Это не подлежит переговорам. Это то, к чему обязались все 31 союзники".
Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс
11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходили в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.
Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.
Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".
Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.
Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.
Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.
Подробнее о событиях на саммите НАТО смотрите в текстовом онлайне Эспрессо.
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