Об этом он сказал в видеообращении.

Пятый президент подчеркнул, что украинское общество, власть и оппозиция должны объединиться для продолжения европейских реформ и реализации "дорожной карты" членства в ЕС. Война – не повод для торможения реформ и сворачивания демократии, считает Петр Порошенко.

"Я приветствую всех вас с одобрением Европейской Комиссией положительного Заключения по заявке Украины на членство в Европейском Союзе и четкой рекомендации для лидеров государств-членов предоставить нашему государству статус страны-кандидата. Только что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая была одета в украинские цвета, объявила это большое и радостное известие. Я очень благодарен ей и всему составу Еврокомиссии за стратегическое и дальновидное, исторически важное решение, которое обязательно укрепит и Украину, и весь европейский континент", – говорит Порошенко.

Он подчеркнул, что украинский народ борется своим стремлением к победе, самопожертвованием и кровью за свое место в Объединенной Европе.

"Наряду с заключением Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли и введением безвизового режима с ЕС, статус кандидата на членство в Евросоюзе станет историческим событием в процессе становления независимого украинского государства", – сказал Порошенко.

Он добавил, что упомянутое решение является также мощным сигналом агрессору, который должен наконец-то понять, что ему не удастся ни остановить Украину, ни подорвать европейский проект, ни навязать собственную ложную концепцию сфер влияния, ни устоять перед силой демократии. По мнению Порошенко, когда западное тяжелое вооружение помогает нашим бойцам уничтожать врага на поле боя, статус кандидата станет мощным геополитическим оружием для приближения победы над имперским путинским режимом.

"Я призываю лидеров государств-членов Евросоюза одобрить стратегически верное решение Европейского Совета и признать наконец-то Украину страной-кандидатом на членство в ЕС. Мощное единство Европейской народной партии в этом вопросе – ключевой политической семьи в ЕС, – а также знаковый визит четырех лидеров в Киев позволяет со сдержанным оптимизмом рассчитывать на положительные новости из Брюсселя уже на следующей неделе, 23 июня", – добавил лидер "Европейской Солидарности".

"Знаю, что и власть, и оппозиция, и гражданское общество Украины способны объединить усилия для реализации так называемой дорожной карты в сферах демократии, верховенства права и правосудия, свободы СМИ и антикоррупционной политики с целью скорейшего начала предвступительных переговоров. В своей политике всегда исходил из того, что война – не повод для торможения или откладывания реформ и сворачивания демократии. И Украина должна сделать все возможное, чтобы противостоять как внешним вызовам, так и вызовам на пути к полноценному, полноправному членству в ЕС", – отмечает Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко во время Конгресса Европейской народной партии в Роттердаме, и в выступлениях, и на многочисленных встречах призвал самое большое партийное объединение ЕС поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – в частности, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европарламента Робертой Метсолой.

В 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно, в режиме телемоста, ратифицировали это Соглашение 16 сентября 2014 года. Пятый президент Петр Порошенко сразу в Раде подписал закон о ратификации.

С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины в странах ЕС. Подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС состоялось в Страсбурге 17 мая 2017 года в присутствии президента Украины Петра Порошенко и председателя Европейского парламента Антонио Таяни.

7 февраля 2019 года по инициативе пятого президента Порошенко Верховная Рада внесла изменения в Конституцию и закрепила стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

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