Будущее Украины в ЕС: в Киев прибыла глава Европарламента Мацола

Об этом Роберта Мацола сообщила в Twitter.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - отметила глава Европарламента.

Мацола указала, что будущее Украины – это членство в ЕС. Политика также провела встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и пообещала усиление сотрудничества.