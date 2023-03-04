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Главная война с Россией Будущее Украины в ЕС: в Киев прибыла глава Европарламента Мацола

Будущее Украины в ЕС: в Киев прибыла глава Европарламента Мацола

4 мартa, 2023 суббота
00:49
война с Россией Роберта Мецола во время визита в Киев

Президент Европейского парламента вечером 3 марта прибыла в Киев, где встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком

Об этом Роберта Мацола сообщила в Twitter.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - отметила глава Европарламента.

Мацола указала, что будущее Украины – это членство в ЕС. Политика также провела встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и пообещала усиление сотрудничества.

  • Отметим, что Роберта Мацола была одной из первых политиков высшего ранга, посетившей Киев после широкомасштабного вторжения России – она совершила первый визит еще в 1 апреля 2022 года.
Европарламент
Руслан Стефанчук
помощь Украине
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