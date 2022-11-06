Будущее РФ может развиваться по трем группам сценариев, – преподаватель бизнес-школ УКУ и НаУКМА Пекарь
Ситуация в России может развиваться по сценариям консолидации власти, смуты и контролируемой реконструкции построссийского, постимперского пространства
Об этом заявил преподаватель бизнес-школ УКУ и Киево-Могилянской академии Валерий Пекарь в эфире Еспресо.
По его словам, удалось проанализировать все возможные сценарии развития ситуации в РФ. В общей сложности их существует более 15, но все сценарии можно объединить в три группы.
"Первая группа - консолидация власти. Власть в России продолжит удерживаться и усиливаться. Или Путин закручивает гайки, вроде сталинизации, или Путина заменит какой-то другой ястреб или голубь. Это может быть псевдолиберал, который показывают Западу, чтобы снять санкции и восстановить возможности". военно-промышленного комплекса", - заметил Валерий Пекарь.
Он отметил, что существует почти 10 вариантов развития такого сценария, но все они связаны с продолжением войны против Украины: либо немедленно, либо после передышки и восстановления, либо зараженное реваншизмом и желанием мести общество приведет к власти нацистов. Валерий Пекарь добавил, что в российской глубинке есть запрос на нацистскую политику, о чем говорят и социологи из РФ.
"Это не в интересах Украины, Европы, Америки. И это не в интересах России, потому что война так же убийственна для России. Надо отметить, что Путин должен разрушить собственную страну, чтобы начать разрушать Украину", - подытожил преподаватель.
Вторая группа сценариев подразумевает смуту, хаос, гражданскую войну, насилие, появление крупных частных армий с тяжелым вооружением. По словам Валерия Пекаря, они будут выяснять, кто главный, и единственный способ это сделать – силовое столкновение представителей всех этих структур между собой.
"Это означает, что насилие может быть глубоким, захватить значительную часть российской территории, продолжаться долго. Это нехорошо так же и для Украины, и для Европы, и для Америки, потому что ядерное оружие попадет в руки неизвестно кого, а во-вторых, это ужасный кризис беженцев, который будет влиять и на Украину, и на Европу", - пояснил Валерий Пекарь.
Третья группа сценариев развития ситуации в РФ, по его мнению, – это контролируемая реконструкция построссийского, постимперского пространства. Валерий Пекарь отметил, что для проведения реформ Россия должна стать современным государством и отказаться от своих колоний.
"И не надо здесь говорить, что англичане, французы и голландцы, испанцы насильно захватывали свои колонии, а русские территории собраны в результате добровольного вхождения. Мы прекрасно помним и жестокий захват Казани, Астрахани, Сибирские походы и кровавую войну на Северном Кавказе, которая продолжалась десятилетиями, если не больше", - подчеркнул он.
- 6 ноября политолог Андрей Пионтковский отметил , что вторжение в Украину перерастет в гражданскую войну в РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное