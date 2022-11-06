Об этом заявил преподаватель бизнес-школ УКУ и Киево-Могилянской академии Валерий Пекарь в эфире Еспресо.

По его словам, удалось проанализировать все возможные сценарии развития ситуации в РФ. В общей сложности их существует более 15, но все сценарии можно объединить в три группы.

"Первая группа - консолидация власти. Власть в России продолжит удерживаться и усиливаться. Или Путин закручивает гайки, вроде сталинизации, или Путина заменит какой-то другой ястреб или голубь. Это может быть псевдолиберал, который показывают Западу, чтобы снять санкции и восстановить возможности". военно-промышленного комплекса", - заметил Валерий Пекарь.

Он отметил, что существует почти 10 вариантов развития такого сценария, но все они связаны с продолжением войны против Украины: либо немедленно, либо после передышки и восстановления, либо зараженное реваншизмом и желанием мести общество приведет к власти нацистов. Валерий Пекарь добавил, что в российской глубинке есть запрос на нацистскую политику, о чем говорят и социологи из РФ.

"Это не в интересах Украины, Европы, Америки. И это не в интересах России, потому что война так же убийственна для России. Надо отметить, что Путин должен разрушить собственную страну, чтобы начать разрушать Украину", - подытожил преподаватель.

Вторая группа сценариев подразумевает смуту, хаос, гражданскую войну, насилие, появление крупных частных армий с тяжелым вооружением. По словам Валерия Пекаря, они будут выяснять, кто главный, и единственный способ это сделать – силовое столкновение представителей всех этих структур между собой.

"Это означает, что насилие может быть глубоким, захватить значительную часть российской территории, продолжаться долго. Это нехорошо так же и для Украины, и для Европы, и для Америки, потому что ядерное оружие попадет в руки неизвестно кого, а во-вторых, это ужасный кризис беженцев, который будет влиять и на Украину, и на Европу", - пояснил Валерий Пекарь.

Третья группа сценариев развития ситуации в РФ, по его мнению, – это контролируемая реконструкция построссийского, постимперского пространства. Валерий Пекарь отметил, что для проведения реформ Россия должна стать современным государством и отказаться от своих колоний.

"И не надо здесь говорить, что англичане, французы и голландцы, испанцы насильно захватывали свои колонии, а русские территории собраны в результате добровольного вхождения. Мы прекрасно помним и жестокий захват Казани, Астрахани, Сибирские походы и кровавую войну на Северном Кавказе, которая продолжалась десятилетиями, если не больше", - подчеркнул он.

6 ноября политолог Андрей Пионтковский отметил , что вторжение в Украину перерастет в гражданскую войну в РФ.