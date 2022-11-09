"Будущее против прошлого: как пережить агонию России?" Валерий Пекарь в онлайн-проекте "Имена собственные"
9 ноября в 19:00 состоится двадцать первый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостем которого станет Валерий Пекарь, украинский предприниматель и общественный деятель
Тема программы: "Будущее против прошлого: как пережить агонию России?"
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Почему сегодняшняя война экзистенциальна и для Украины, и для России?
- Как не дать вернуться империи после ее поражения?
- Сценарии будущего России: какие из них отвечают нашим интересам?
- Возможно ли денацифицировать россиян? Готовы ли русские либералы нести моральную ответственность за войну?
- Появится ли у России свой Карл Ясперс?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Валерий Пекарь – украинский предприниматель и общественный деятель. Соучредитель Гражданской Платформы Новая Страна, вице-президент УСПП, президент компании «Евроиндекс».
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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