Тема программы: "Будущее против прошлого: как пережить агонию России?"

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Почему сегодняшняя война экзистенциальна и для Украины, и для России?

Как не дать вернуться империи после ее поражения?

Сценарии будущего России: какие из них отвечают нашим интересам?

Возможно ли денацифицировать россиян? Готовы ли русские либералы нести моральную ответственность за войну?

Появится ли у России свой Карл Ясперс?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Валерий Пекарь – украинский предприниматель и общественный деятель. Соучредитель Гражданской Платформы Новая Страна, вице-президент УСПП, президент компании «Евроиндекс».

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).