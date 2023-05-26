Будущее не создается фантазиями и прожектами
В последнее время мало читаю соцсети вне работы. Еще меньше пишу или комментирую тут. Причина одна – меня раздражает какой-то глубинный идиотизм, поселившийся в украинском сегменте соцсетей
Что я называю идиотизмом?
Размышление о стоимостной сегрегации вагонов по полу в стране, где бюджет держится на ссудах других стран. Мы сейчас очень бедная страна, которая не может себе позволить какие-то проекты, если базовые потребности удовлетворены. Потому что у нас нехватка денег именно на покрытие базовых потребностей – еду, тепло, обеспечение энергией и базовыми коммунальными потребностями. Такова реальность.
Рассуждения, как вернуть женщин и детей из-за границы, и какую проводить рекламную кампанию в ситуации, когда каждую ночь происходят ракетные атаки на тыловые города. Вы возвращать зачем собираетесь? Чтобы увеличить давление на системы обеспечения и количество убитых гражданских?
Рассказы о восстановлении страны, когда еще не ясно, сколько еще будут продолжаться разрушения и когда реальным станет восстановление.
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То, что нам удается не пускать врага дальше и даже отвоевывать наши территории - это мастерство командования в условиях нехватки всего необходимого, имеет большую цену и стоит жизнь наших военных
Требования немедленно рассказать, как скоро будет контрнаступление, когда очевидно, что мы с 24 февраля 2022 года находимся в динамичной обороне, в условиях нехватки боеприпасов. И за полтора года мы как не имели не только преимущества, но даже паритета с РФ в обеспечении оружием, так и не имеем. То, что нам удается не пускать врага дальше и даже отвоевывать наши территории — мастерство командования в условиях нехватки всего необходимого, имеет большую цену и стоит жизни наших военных.
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Я вижу, что это лишь попытка уйти от реальности. Когда люди дают себе право не думать о немедленных и насущных потребностях
Я не думаю, что это проявление стратегического мышления и какой-то особой стойкости, эти прекраснодушные размышления так, будто уже страницу перевернули и нужно подумать, как жить после войны. Я вижу, что это лишь попытка уйти от реальности. Когда люди дают себе право не думать о немедленных и насущных потребностях под тем лукавым оправданием, будто думают о будущем. Будущее не создается фантазиями и прожектами. Оно делается сейчас, ежедневным трудом и решением неотложных задач по обороне страны.
Специально для Еспресо
Об авторе. Ольга Лень, журналистка Эспрессо
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