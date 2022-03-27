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Будущее Европы сейчас зависит от 80 самолетов и 100 танков для украинской армии – Порошенко в эфире Polsat News

27 мартa, 2022 воскресенье
15:35
Новости

Если бы Украина получила 80 боевых самолетов, 100 новых танков и четыреста БТР, ситуация на фронте полностью изменилась бы

Об этом в эфире Polsat News сказал Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

Он подчеркнул, что украинская армия показала, что нам не нужны войска НАТО, нам нужно их оружие.

По словам Порошенко, часть этого оборудования находится в Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польше. "Пожалуйста, поддержите Украину", - обратился он к лидерам стран-членов НАТО.

Порошенко также приветствовал встречу лидера США Джо Байдена в Польше с украинскими министрами иностранных дел и обороны. Он объяснил – Украина рассчитывает на Байден, Польшу, НАТО и Европейский Союз.

Пятый Президент также сообщил, что российские танки все еще стоят неподалеку от Киева, а в городе регулярно звучит сигнал воздушной тревоги.

"Мы на войне. У нас каждый час воздушная тревога. Десять-двадцать ракет поразили Киев, в том числе гражданские объекты", – говорит пятый Президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что украинцы не боятся Путина, потому что у них на своей земле и есть огромная мотивация к борьбе.

"Это наша страна. Это наши дети. Наши родители, наши семьи. Это наше будущее. У русских солдат, наоборот, нет мотивации. Они не понимают, почему они здесь. Поэтому мы победим. Вместе, плечо к плечу. С нашими польскими, европейскими, натовскими и американскими партнерами", – сказал он.

Петр Порошенко также считает, что с Путиным достичь компромисса невозможно.

"Он хочет, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. Он враг, потому что не признает нашу государственность, хочет отобрать у нас наше будущее. Но это еще не все, потому что он ненавидит Запад, он ненавидит Польшу, он ненавидит поляков. Он ненавидит всю нашу систему правил и ценностей. Он сумасшедший", – отмечает Петр Порошенко.

На вопрос о том, будет ли российский президент использовать ядерное или химическое оружие, он признал, что предусмотреть это невозможно. Однако если бы Путин это сделал, он должен знать, что у него не будет "шансов на выживание".

"Возможно, это его остановит, потому что сейчас он атакует украинские АЭС, а ядерное загрязнение не знает границ. Запорожская АЭС в десять раз мощнее Чернобыльской, но это их не остановило. Поэтому мы должны выгнать его из Украины. Мы должны быть едиными", – подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент также считает, что войны в Украине вообще не могло быть, а Путина можно было остановить много лет назад. "Если бы Украину пригласили в НАТО в 2008 году в Бухаресте, будь мы членом НАТО в 2013 или 2014 году, этой агрессии точно бы не произошло", – резюмирует Петр Порошенко.

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