Будущее Беларуси сейчас борется в Украине, - белорусский общественный деятель

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"



“Белорусов всегда приучали к тому, что они нация партизан. Белорусы с детства понимают, что такое "рельсовая война". До войны с Украиной, о "рельсовой войне" говорили только в школах. Белорусы прекрасно знают о подвигах своих дедушек еще во время Второй мировой войны. Поэтому мы не удивлены, что сейчас на практике белорусы устроили "рельсовую войну" российским оккупантам", - рассказал Бульба



Картофель добавил, что современная Беларусь все больше превращается в демократическую республику. По его словам, белорусы, покинувшие Беларусь из-за преследования Лукашенко, готовы бороться за независимость своей страны.



Сейчас все сознательные белорусы понимают, что будущее Беларуси борется в Украине. Мы верим, надеемся и делаем все для того, чтобы Украина победила, а Беларусь получила шанс на демократическое будущее . Известно, что Лукашенко является марионеткой Путина. Только Путин финансирует его и признал легитимным президентом. Если россияне свергнут Путина, то Лукашенко не удержится у власти без поддержки Кремля.” - добавил Бульба.

Напомним, 17 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев и белорусов устроить оккупантам "тотальную рельсовую войну"



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