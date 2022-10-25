Об этом пишет Fox News.

53-летний актер, наиболее известный ролью Чендлера Бинга в телесериале "Друзья", рассказал журналу People, что несколько его отношений потерпели неудачу. Связано это было с тем, что женщин, с которыми он встречался, интересовали только деньги звездного актера. Поэтому Перри решил искать отношения с женщиной, которая будет иметь собственное богатство.

"Следующим человеком, которого я действительно буду воспринимать серьезно, в которого я буду влюблен и с которым не буду бояться того, что меня пугало раньше, станет женщина, которая сама себя обеспечивает. Со всякой точки зрения, а особенно - в материальном плане. Я несколько раз" был сожжен женщинами, которые хотели моих денег, не очень заботясь обо мне", - объяснил Мэттью Перри.

Он также уточнил, что женщины, которые ищут отношения ради денег, встречаются гораздо чаще, чем можно представить. Поэтому наличие собственного состояния у женщины сейчас для актера является ключевым компонентом.

Знаменитая сваха из Беверли-Гиллз и эксперт по свиданиям Алессандра Конти рассказала изданию, что страх Перри связаться с женщинами, которые могут иметь нечистые намерения, распространен среди знаменитостей и мужчин, имеющих власть, обращающихся за ее услугами.

Она объяснила, что большинство ее клиентов нанимают ее не только для того, чтобы обрести любовь, но и специально, чтобы отсеять женщин, которые, возможно, хотят только их денег.

"Мужчины, которые достигают столь высокого уровня в карьере, которая обычно, конечно, сопровождается финансовым богатством, хотят женщину, которая является приложением. Это женщина, которая привносит в их жизнь женственность, заботу, тепло и страсть", - поделилась Конти.

Она отметила, что в идеале партнер для знаменитости должен иметь определенный уровень богатства. Однако он или она должны быть полностью истощены таким образом жизни или загипнозированы им.

"Я люблю возводить публичных деятелей с людьми, которые находятся на земле, - делится эксперт по свиданиям. - Заземленные мужчины и женщины, живущие полноценной жизнью и имеющие увлече за пределами отношений, даже если они воспитатели в детском саду. Неважно, какая это работа, но какие ценности?

В конце октября актер Мэттью Перри признался, чего стоила ему наркотическая зависимость и сколько денег он потратил на борьбу с ней. У актера произошел разрыв толстой кишки, он упал в двухнедельную кому, перенес 14 операций на желудке, а врачи давали его семье 2%, что Мэттью Перри выживет.

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