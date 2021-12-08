Буду в шоке: Экс-чемпион мира предостерег Джошуа от шага, который уничтожит его карьеру
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй заявил, что британцу Энтони Джошуа не следует брать отступные и отказываться от немедленного реванша с украинцем Александром Усиком
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам бывшего чемпиона мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и сверхтяжелом весе и экспромоутера британца Дерека Чисоры Дэвида Хэя, он надеется, что Энтони Джошуа не согласится отложить за 40 млн фунтов реванш с Александром Усиком, чтобы украинец встретился в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
"Если он сделает это, я буду шокирован. Я надеюсь, что он откажется, если нет – возможно, я переоценил его. Считаю, что он неправильно провел бой против Усика. Он неправильно боксировал. Если правильно боксировать – он его нокаутирует, заберет пояса и потом сможет провести бой за абсолютного чемпиона", - сказал Хэй.
Он добавил, что Усик не заслуживал победы над Чисорой осенью 2020 года, поэтому если Джошуа не способен справиться с украинцем, то ему не на что рассчитывать в поединке против Фьюри.
"Если ты не можешь избить Усика, то не сможешь избить и Фьюри. У тебя боец тяжелого веса, который в "близком" бою одолел Чисору. Хотя лично я считаю, что Дерек победил. По-моему, надо исправить ошибки сразу - провести реванш, забрать пояса, показать такое же выступление, как он показал против Руиса", - посоветовал Хэй.
Александр Усик 25 сентября 2021 года победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
В октябре 2020 года украинец одержал трудную победу над Чисорой по очкам.
Энтони Джошуа в 2019 году уже терял титулы в поединке против американца Энди Руиса, однако взял у него убедительный реванш и стал чемпионом мира.
- Напомним, 5 декабря промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского боксера против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира может состояться в марте 2022 года.
- 7 декабря Энтони Джошуа заверил, что не намерен отказываться от второго поединка против Александра Усика.
- 8 декабря Всемирный боксерский совет обязал Тайсона Фьюри провести защиту титула в поединке против Диллиана Уайта.
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