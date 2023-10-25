"Буду рад вернуться в Россию": лучший бомбардир в истории "Шахтера" признался в любви к Москве
Бывший игрок донецкого "Шахтера" Луис Адриано сказал, что хотел бы вернуться в Россию и признался в любви к Москве
Об этом Луис Адриано сказал в интервью Фабио Алейшо.
"Когда закончится мой контракт с "Интернасьоналем", я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей. Так что я хотел бы снова сыграть в России, да. Мой план – играть на высоком уровне, как я всегда делал в своей профессиональной карьере! Я хочу сыграть еще 4 года на высоком уровне, и я сделал бы это, если бы у меня была возможность снова сыграть в России", - заявил бразилец.
Экс-футболист "Шахтера" заявил, что приезд в Москву будет для него удовольствием.
"У меня всегда есть приглашение от друзей вернуться в Россию и посетить их, но мне было очень сложно сбалансировать даты из-за моей рутины! Но однажды я приеду в Москву, это будет одно удовольствие!", - сказал Адриано.
36-летний Луис Адриано выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2015 год. Бразилец 6 раз выиграл чемпионат Украины и стал победителем Кубка УЕФА. Является лучшим бомбардиром в истории "горняков" – 128 голов.
За московский "Спартак" Адриано играл с 2017 по 2019 год и выиграл с командой чемпионат России.
- 23 октября "Шахтер" расторг контракт с полузащитником Александром Роспутько, сбежавшим в Россию.
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