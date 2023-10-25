"Буду рад вернуться в Россию": лучший бомбардир в истории "Шахтера" признался в любви к Москве

Об этом Луис Адриано сказал в интервью Фабио Алейшо.

"Когда закончится мой контракт с "Интернасьоналем", я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей. Так что я хотел бы снова сыграть в России, да. Мой план – играть на высоком уровне, как я всегда делал в своей профессиональной карьере! Я хочу сыграть еще 4 года на высоком уровне, и я сделал бы это, если бы у меня была возможность снова сыграть в России", - заявил бразилец.

Экс-футболист "Шахтера" заявил, что приезд в Москву будет для него удовольствием.

"У меня всегда есть приглашение от друзей вернуться в Россию и посетить их, но мне было очень сложно сбалансировать даты из-за моей рутины! Но однажды я приеду в Москву, это будет одно удовольствие!", - сказал Адриано.

36-летний Луис Адриано выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2015 год. Бразилец 6 раз выиграл чемпионат Украины и стал победителем Кубка УЕФА. Является лучшим бомбардиром в истории "горняков" – 128 голов.

За московский "Спартак" Адриано играл с 2017 по 2019 год и выиграл с командой чемпионат России.