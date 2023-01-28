Буду продолжать говорить с РФ, несмотря на критику, - Макрон

Об этом он сказал во время приема в Елисейском дворце по случаю китайского Нового года, цитирует TF1 INFO .

"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - сказал Макрон.

По его словам, все страны несут ответственность за мировой порядок. Соответственно, все они должны способствовать его поддержке.

Также Макрон призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.

"Но кто мог бы защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закрыли глаза на империалистическую войну?" - добавил президент Франции, намекая на Китай.

3 декабря Макрон заявил , что архитектура безопасности Европы должна включать гарантии для России, в частности – невозможность расширения НАТО. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что необходимы гарантии безопасности от России, а не для нее.