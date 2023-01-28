Буду продолжать говорить с РФ, несмотря на критику, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжит говорить с Россией даже вопреки критике, которую это вызывает
Об этом он сказал во время приема в Елисейском дворце по случаю китайского Нового года, цитирует TF1 INFO .
"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - сказал Макрон.
По его словам, все страны несут ответственность за мировой порядок. Соответственно, все они должны способствовать его поддержке.
Также Макрон призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.
"Но кто мог бы защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закрыли глаза на империалистическую войну?" - добавил президент Франции, намекая на Китай.
- 3 декабря Макрон заявил , что архитектура безопасности Европы должна включать гарантии для России, в частности – невозможность расширения НАТО. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что необходимы гарантии безопасности от России, а не для нее.
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