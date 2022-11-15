"Буду говорить к участникам G19": Зеленский назвал темы своего обращения к лидерам стран на саммите в Индонезии
В обращении к участникам саммита G19 в Индонезии Зеленский планирует на примере деоккупированной части Херсонщины показать, что несет за собой "спецоперация" РФ и что означает присутствие украинского флага
Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.
"Это очевидно для всех, что такое Украина, что такое присутствие нашего флага. Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность, есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит оккупант", - отметил президент Украины.
И, как показывает опыт Херсонщины и других оккупированных территорий Украины, российский флаг – это полное опустошение.
"Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация. Перед зимой российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Абсолютно все важные объекты в городе и области заминированы.
Это счастье для всех, когда Россию удается изгнать. Счастье, которое будет и в наших городах и общинах, которые лишены Россией нормальной жизни и после 24 февраля и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны».
Зеленский подчеркнул, что "уже через несколько часов буду говорить об этом в своем обращении к участникам саммита... G19 в Индонезии".
- Напомним, в вечернем обращении президент также рассказал , что украинские дипломаты и наши международные партнеры сделали сразу несколько важных шагов в направлении помощи Украине и приближения справедливого наказания для агрессора.
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