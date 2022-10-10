Об этом в Twitter-аккаунте написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Пора посмотреть правде в глаза и юридически признать Россию террористическим государством. Как это уже сделали Украина и Латвия и готовится сделать Эстония. Будьте смелыми, как украинцы!" - пишет Резников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb