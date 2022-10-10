"Будьте смелыми, как украинцы": Резников призвал мир признать РФ террористической страной
После всех зверств и военных преступлений пора юридически признать Россию террористическим государством
Об этом в Twitter-аккаунте написал министр обороны Украины Алексей Резников.
"Пора посмотреть правде в глаза и юридически признать Россию террористическим государством. Как это уже сделали Украина и Латвия и готовится сделать Эстония. Будьте смелыми, как украинцы!" - пишет Резников.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской областях . В Тернопольской и Хмельницкой областях сработала ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракеты, 24 беспилотника , из них 13 - иранские "Шахид-136".
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