Будьте сильны и имейте в сердце смелость, - Джонсон в Пасхальном приветствии заговорил по-украински

Видеообращение Джонсон обнародовал в Twitter.

Британский премьер обратился к христианам с желто-синей лентой на пиджаке, а в кадр попали традиционные украинские писанки.

"Желаю христианам всего мира счастливой и благословенной Пасхи, включая христиан Украины, независимо от того, отмечаете ли вы Пасху сегодня или позже этого месяца. Пусть известие надежды воскресшего Христа принесет вам силу. Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - пожелал Джонсон, который последнюю фразу сказал на украинском языке.

9 апреля Борис Джонсон прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским .

После встречи с президентом Украины премьер Британии заявил, что Украина получит новый пакет финансовой и военной помощи.

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