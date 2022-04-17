Будьте сильны и имейте в сердце смелость, - Джонсон в Пасхальном приветствии заговорил по-украински
Премьер Великобритании Борис Джонсон произнес часть Пасхального поздравления на украинском языке
Видеообращение Джонсон обнародовал в Twitter.
Британский премьер обратился к христианам с желто-синей лентой на пиджаке, а в кадр попали традиционные украинские писанки.
"Желаю христианам всего мира счастливой и благословенной Пасхи, включая христиан Украины, независимо от того, отмечаете ли вы Пасху сегодня или позже этого месяца. Пусть известие надежды воскресшего Христа принесет вам силу. Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - пожелал Джонсон, который последнюю фразу сказал на украинском языке.
- 9 апреля Борис Джонсон прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским .
- После встречи с президентом Украины премьер Британии заявил, что Украина получит новый пакет финансовой и военной помощи.
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