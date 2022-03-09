Будьте осторожны с месседжами "мы уже победили, враг обезврежен", впереди еще серьезные битвы, – советник министра МВД

"Действительно мы нанесли достаточно серьезные удары по российской армии… Однако ни в коем случае нам нельзя сейчас расслабиться и поддаться эйфории", – сказал Денисенко в эфире Espreso.TV.

Денисенко отметил: "На оккупированных территориях российские солдаты мародят и воруют мобильные телефоны у местных жителей, потому что их отправили сюда без всякой связи. Мы прослушиваем их разговоры с близкими – это полная деморализация, это очевидно из этих разговоров. Однако в то же время российских солдат еще очень много на территории Украины, поэтому враг до конца не сломлен. Поэтому ни в коем случае нам нельзя сейчас расслабиться и поддаться эйфории. серьезные сражения".

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