Будьте осторожны с месседжами "мы уже победили, враг обезврежен", впереди еще серьезные битвы, – советник министра МВД
Вадим Денисенко подчеркнул, что это одна из провокаций врага в информационной войне, ведь еще большое количество боевиков РФ находится на территории Украины, а война продолжается
"Действительно мы нанесли достаточно серьезные удары по российской армии… Однако ни в коем случае нам нельзя сейчас расслабиться и поддаться эйфории", – сказал Денисенко в эфире Espreso.TV.
Денисенко отметил: "На оккупированных территориях российские солдаты мародят и воруют мобильные телефоны у местных жителей, потому что их отправили сюда без всякой связи. Мы прослушиваем их разговоры с близкими – это полная деморализация, это очевидно из этих разговоров. Однако в то же время российских солдат еще очень много на территории Украины, поэтому враг до конца не сломлен. Поэтому ни в коем случае нам нельзя сейчас расслабиться и поддаться эйфории. серьезные сражения".
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