Будьте максимально осторожны, эту ночь лучше провести в укрытиях, - Кличко обратился к киевлянам

Обращение Кличко опубликовал в своем Telegram-канале.



"Враг атаковал столицу! И уже есть жертвы среди мирного населения. В результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет, погибли 5 мирных киевлян. Шли по тротуару мимо башни. Я призываю всех киевлян не ходить и не ездить по улицам! Будьте максимально осторожны. Эту ночь лучше провести в укрытиях. Сейчас специалисты работают, чтобы возобновить полноценную работу телебашни. И частично восстановили цифровое эфирное вещание. А также телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и в онлайн-вещании. Объединяемся, чтобы защищать наш город", - сказал Кличко.



Мэр также заверил, что Киев находится под надежной охраной.



"Вооруженные силы Украины, полиция столицы, другие правоохранительные структуры и бойцы терробороны защищают Киев! Храним выдержку, потому что враг хочет запугать и деморализовать нас! Этого не будет! Вместе выстоим! Киев – сердце Украины и мы это понимаем!

Будем драться! И мы победим! Слава Украине!", - говорится в заявлении мэра Киева Виталия Кличко.

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