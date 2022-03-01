Будьте максимально осторожны, эту ночь лучше провести в укрытиях, - Кличко обратился к киевлянам
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам и призвал их провести ночь в надежном укрытии
Обращение Кличко опубликовал в своем Telegram-канале.
"Враг атаковал столицу! И уже есть жертвы среди мирного населения. В результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет, погибли 5 мирных киевлян. Шли по тротуару мимо башни. Я призываю всех киевлян не ходить и не ездить по улицам! Будьте максимально осторожны. Эту ночь лучше провести в укрытиях. Сейчас специалисты работают, чтобы возобновить полноценную работу телебашни. И частично восстановили цифровое эфирное вещание. А также телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и в онлайн-вещании. Объединяемся, чтобы защищать наш город", - сказал Кличко.
Мэр также заверил, что Киев находится под надежной охраной.
"Вооруженные силы Украины, полиция столицы, другие правоохранительные структуры и бойцы терробороны защищают Киев! Храним выдержку, потому что враг хочет запугать и деморализовать нас! Этого не будет! Вместе выстоим! Киев – сердце Украины и мы это понимаем!
Будем драться! И мы победим! Слава Украине!", - говорится в заявлении мэра Киева Виталия Кличко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное