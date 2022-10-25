Будьте готовы, всегда готовы
В связи с российским терроризмом нас ожидают, мягко говоря, нелегкие времена, а если верить алгоритмам Ютуба, то даже очень нелегкие
С какого-то чуда Ютуб начал подсовывать мне сюжеты о "выживателях". Впрочем, если разобраться, то все логично: война становится упорнее, Россия прибегает к откровенному террору против мирных жителей и очевидно, что нас ожидают нелегкие времена, а если верить алгоритмам Ютуба, то даже очень нелегкие. Я доверяю прогнозам интернет-алгоритмов, как когда-то доверял народным приметам, скажем, той, что ласточки летают низко перед дождем. Не то чтобы ласточки никогда не ошибались, но на всякий случай брал с собой зонт. Как давно я не видел ласточек! – а Ютуб – вот он, всегда с тобой.
Итак, наблюдая на экране компьютера за людьми, которые строят себе жилье в необжитой местности – всевозможные домики или землянки с аккуратными печками и какими-то кроватями из глины и палок – я невольно восхищался как лихо они работают: слаженно, быстро, быстро и, характерно, без мата.
Совсем другое дело – оказаться лицом к лицу со строгой правдой жизни, когда у тебя не будет не только необходимых умений и инструментов, но даже того состояния здоровья, которое еще сохраняется сегодня
Это последнее как раз привело в голову, что есть в этих роликах что-то ненастоящее. А присмотревшись повнимательнее, понял что именно не так у этих интернет-выживателей. По умолчанию их позиционировали как своего рода "новых робинзонов", которые обустраивались, имея лишь простейшие общедоступные инструменты, вроде ножа, пилы или топора. Однако в процессе работы у них вдруг появлялась аккумуляторная дрель, болгарка, степлер, шурупы и масса других инструментов, некоторые из которых можно найти далеко не у каждого профессионального строителя. И если попытаться поставить себя на их место (а как раз в этом состоит смысл этих роликов), начинаешь понимать искусственность и даже фальшивость подобного рода "рекомендаций для выживания", потому что одно дело прибыть на съемку видеоролика с пикапом полным обслуги, инструментов и разного рода заготовок и снять необходимое количество дублей, имея возможность в любой момент сказать "Да ну нафиг, на сегодня достаточно, продолжим завтра!". А совсем другое – оказаться лицом к лицу со строгой правдой жизни, когда у тебя не будет не только необходимых умений и инструментов, но даже того состояния здоровья, которое еще сохраняется сегодня.
Ко всем неприятным сюрпризам, подбрасываемых нам войной, все равно невозможно быть полностью готовым. Единственное к чему сегодня предстоит готовиться – это ко всему
Нет, я не хочу этим сказать, что в более короткой или дальнейшей перспективе нам понадобятся именно навыки "выживателей", хотя и этого не стоит отвергать. Тем более я не считаю, что не надо готовиться к трудным временам, приобретая новые знания, какие-то специфические умения и навыки, скупая упсы и павербанки, лихорадочно пополняя разнообразные материальные припасы. Вовсе нет! Я только утверждаю, что ко всем неприятным сюрпризам, подбрасываемым и подкидываемым нам войной, все равно невозможно быть полностью готовым. Единственное к чему сегодня предстоит готовиться – это ко всему. А поскольку всего не учтешь, не предвидишь и не обеспечишь, то самой главной задачей сегодня является, прежде всего, моральная подготовка к предстоящим испытаниям.
А чтобы закрепить это простое мнение, расскажу историю, вычитанную у Карлоса Кастанеды. Во время его встречи с доном Хуаном тот о чем-то спросил. Кастанеда не знал ответа и отправился готовиться. Но в следующий раз дон Хуан спросил его совсем о другом. Когда же вполне резонно выяснилось, что тот снова не знает ответа, дон Хуан спросил, готовился ли он. "Конечно, я готовился", – заверил Кастанеда. И дон Хуан сказал: "Не нужно готовиться, нужно быть готовым".
Специально для Эспрессо.
Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.
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