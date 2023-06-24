Будьте готовы к решительным действиям, - Полк Калиновского обратился к белорусам
Полк Калиновского обратился с призывом к белорусским военным не вмешиваться в гражданскую войну в России. Он также призвал белорусов быть готовыми к решительным действиям
Об этом Полк Калиновского заявил в telegram.
"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры быстро приближаются. Это начало конца большой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным – не участвуйте во внутреннем конфликте России. Эта гражданская война нас не касается", – говорится в видеообращении.
Отмечается, что белорусским военным придется сделать выбор: выполнить преступный приказ или присягу, которую они приносили на верность белорусскому народу.
"Мы имеем на территории Беларуси значительные резервы, включающие действующих военных, военный запас и обычных граждан, готовых действовать и освобождать Беларусь от диктатуры и оккупации", - отметил командир полка.
Он также подчеркнул, что полку нужны люди для решительных действий.
"Готовьтесь для вступления в отряды самообороны. Каждый город, каждая улица, каждый квартал - будьте готовы для контроля вашей территории и поддержки порядка. Военные, резервисты, ожидайте нашего сигнала - время свободы близится", - сказал командир.
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