Будьте готовы к решительным действиям, - Полк Калиновского обратился к белорусам

Об этом Полк Калиновского заявил в telegram.

"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры быстро приближаются. Это начало конца большой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным – не участвуйте во внутреннем конфликте России. Эта гражданская война нас не касается", – говорится в видеообращении.

Отмечается, что белорусским военным придется сделать выбор: выполнить преступный приказ или присягу, которую они приносили на верность белорусскому народу.

"Мы имеем на территории Беларуси значительные резервы, включающие действующих военных, военный запас и обычных граждан, готовых действовать и освобождать Беларусь от диктатуры и оккупации", - отметил командир полка.

Он также подчеркнул, что полку нужны люди для решительных действий.

"Готовьтесь для вступления в отряды самообороны. Каждый город, каждая улица, каждый квартал - будьте готовы для контроля вашей территории и поддержки порядка. Военные, резервисты, ожидайте нашего сигнала - время свободы близится", - сказал командир.