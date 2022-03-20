Будьте эмпатийны к беженцам, они пережили такие мучения, которые словами описать невозможно, – лидер группы Kozak System, боец ТрО
Иван Леньо отметил, что многим из беженцев пришлось пережить тяжелейшие дни оккупации и эвакуации, поэтому он призвал всех, кто принимает беженцев, быть с ними толерантными
"Что касается Западных областей, кто принимает беженцев из Чернигова, Мариуполя, Бучи, Ворзеля – со всех горячих точек. Многим пришлось выходить из тех городов пешком. Эти люди пережили такие страшные мучения, которые описать словами невозможно. Поскольку я в патрульной полиции, а Киев занимается эвакуацией, я наслушался и насмотрелся такого, что у меня сердце замирает", – сказал Леньо в эфире Espreso.TV.
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"Поэтому призываю всех принимающих беженцев будьте с ними очень толерантными, эмпатийными. Вы даже не представляете себе в страшном сне, что эти люди пережили", - подчеркнул певец.
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