"Будить Лаврова не собираюсь": представитель РФ в ООН отказался отвечать на вопросы о нападении на Украину

Об этом Небензя сказал во время заседания Совбеза ООН, передает Эспрессо.TV.



"На вопросы я отвечать не планирую. Все, что я знаю сегодня, я уже сказал. Будить министра Лаврова в это время не собираюсь. Мы сказали вам, что информацию о том, как развиваются события, вам предоставят. И не называйте это войной, это называется "специальная военная операция на Донбассе", - сказал Небензя.



Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи, обвинив Украину в агрессии.



В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb