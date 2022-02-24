"Будить Лаврова не собираюсь": представитель РФ в ООН отказался отвечать на вопросы о нападении на Украину
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя отказался отвечать на вопросы о ночном нападении России на Украину
Об этом Небензя сказал во время заседания Совбеза ООН, передает Эспрессо.TV.
"На вопросы я отвечать не планирую. Все, что я знаю сегодня, я уже сказал. Будить министра Лаврова в это время не собираюсь. Мы сказали вам, что информацию о том, как развиваются события, вам предоставят. И не называйте это войной, это называется "специальная военная операция на Донбассе", - сказал Небензя.
Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи, обвинив Украину в агрессии.
В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
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