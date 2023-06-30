Будет заниматься телеком-сферой: правительство расширило полномочия Минцифры
Правительство поддержало расширение полномочий Министерства цифровой трансформации, поэтому с 1 сентября 2023 года оно станет центральным органом в телекоммуникационной сфере
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Он отметил, что Госспецсвязи передало свои полномочия телекоммуникационной сфере Минцифри, чтобы сосредоточиться на защите критической инфраструктуры. Теперь Министерство станет центральным органом в телеком-сфере.
Минцифры продолжит восстанавливать интернет и связь на деоккупированных территориях, внедрять 5G, работать над присоединением к роумингу со странами ЕС, упрощать ведение телеком-бизнеса, бронировать работников телеком-компаний и "тотально уничтожать бюрократию".
"Наша цель - обеспечить качественной связью и интернетом 95% населения страны. Впереди много работы. Спасибо правительству за доверие", - прокомментировал Федоров.
- 27 мая стало известно, что Минцифры и НАТО расширят сотрудничество в области оборонных технологий и инноваций. Работу начнут по двум направлениям: экспертная поддержка НАТО украинских решений двойного назначения и поиск способов финансирования украинских инноваций, которые принесут пользу Украине и Альянсу.
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