Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он отметил, что Госспецсвязи передало свои полномочия телекоммуникационной сфере Минцифри, чтобы сосредоточиться на защите критической инфраструктуры. Теперь Министерство станет центральным органом в телеком-сфере.

Минцифры продолжит восстанавливать интернет и связь на деоккупированных территориях, внедрять 5G, работать над присоединением к роумингу со странами ЕС, упрощать ведение телеком-бизнеса, бронировать работников телеком-компаний и "тотально уничтожать бюрократию".

"Наша цель - обеспечить качественной связью и интернетом 95% населения страны. Впереди много работы. Спасибо правительству за доверие", - прокомментировал Федоров.