Об этом она сообщила в телеграмме.

"Будет ли обострение на 9 мая. Это невозможно на 100% утверждать или опровергнуть. Вероятность обострения будет всегда независимо от даты, пока будет продолжаться война", - отметила она.

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Кроме того, как отметила Маляр, россияне любят даты и исторические параллели, но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились".

"Поэтому обострение может быть, может не быть. Мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороне", - подчеркнула она.