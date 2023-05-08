"Будет всегда независимо от даты": Маляр о вероятности обострения со стороны России на 9 мая
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что вероятность обострения в войне на 9 мая невозможно спрогнозировать, она существует независимо от даты
Об этом она сообщила в телеграмме.
"Будет ли обострение на 9 мая. Это невозможно на 100% утверждать или опровергнуть. Вероятность обострения будет всегда независимо от даты, пока будет продолжаться война", - отметила она.
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Кроме того, как отметила Маляр, россияне любят даты и исторические параллели, но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились".
"Поэтому обострение может быть, может не быть. Мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороне", - подчеркнула она.
- По состоянию на 8 мая с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 194 970 военных, 2614 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3730 танков.
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