Будет видно из космоса: в Днепре создали световую проекцию украинского флага
16 февраля в Днепре в честь Дня единения в небе появится самый большой украинский флаг, созданный светомузыкальной инсталляцией Dnipro Light Flowers
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
"Сегодня вечером Днепр покажет всем, что мы единственные. Пусть видят все. Даже из космоса", – сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Известно, что проекция достигает более десяти километров. Это более 5 тыс. световых пикселей и лазеры известной в мире инсталляции Dnipro Light Flowers, в которую в настоящее время входят пять бывших заводских труб.
"Мы очень рады, что наша световая лазерная артинсталляция, которую мы недавно запустили по инициативе фонда "Культурная столица", а также при поддержке мэра Бориса Филатова и команды Геннадия Корбана (председатель Общественного совета - ред.), показывает себя в столь важной роли ", - сказал руководитель компании "Expolight" и автор медиа-артинсталляции Николай Каблука.
Отмечается, что с 16 февраля и до конца недели – с наступлением темноты и до полуночи – сине-желтый флаг будет протягиваться по оба берега Днепра.
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