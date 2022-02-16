Будет видно из космоса: в Днепре создали световую проекцию украинского флага

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.



"Сегодня вечером Днепр покажет всем, что мы единственные. Пусть видят все. Даже из космоса", – сообщил мэр Днепра Борис Филатов.



Известно, что проекция достигает более десяти километров. Это более 5 тыс. световых пикселей и лазеры известной в мире инсталляции Dnipro Light Flowers, в которую в настоящее время входят пять бывших заводских труб.



"Мы очень рады, что наша световая лазерная артинсталляция, которую мы недавно запустили по инициативе фонда "Культурная столица", а также при поддержке мэра Бориса Филатова и команды Геннадия Корбана (председатель Общественного совета - ред.), показывает себя в столь важной роли ", - сказал руководитель компании "Expolight" и автор медиа-артинсталляции Николай Каблука.



Отмечается, что с 16 февраля и до конца недели – с наступлением темноты и до полуночи – сине-желтый флаг будет протягиваться по оба берега Днепра.

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