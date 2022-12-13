Об этом сообщает компания Ukrspecsystems.



"Шарк расправил крылья! Размах крыльев 3,4 м + более мощная батарея = до 4 часов в воздухе. А это вдвое больше времени на разведку/корректировку и контроль поля боя. Именно такие обновленные ШАРКи поступят в ВСУ. А это преимущество в войне и сохраненные жизнь наших воинов!", – сообщают в компании-разработчике.

Украинская компания Ukrspecsystems разработала новый беспилотник SHARK, который может корректировать американские системы HIMARS и решать основные задачи разведки и наблюдения.

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