Будет третьей. Непризнанная Абхазия хочет присоединиться к "союзному государству" России и Беларуси
"Власть" временно оккупированной части Грузии заявила, что не прочь стать частью "союзного государства" России и Беларуси
Об этом сообщил самопровозглашенный "президент" Абхазии Аслан Бжания.
"В случае такой перспективы как союзное государство, в которое войдут Россия, Беларусь и другие государства, которые хотели бы к этому Союзному государству присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными участниками Союзного государства", – сказал Бжания в эфире пропагандистского российского телеканала "Соловьев LIVE".
Отметим, что "Республику Абхазия" до сих пор официально не признал режим белорусского диктатора Лукашенко.
- В августе бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией.
- В июле в эфире Еспресо военный дипломат Арчил Цинцадзе заявил, что присоединение оккупированных территорий Грузии к РФ ничего по существу не изменит.
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