Об этом сообщил самопровозглашенный "президент" Абхазии Аслан Бжания.

"В случае такой перспективы как союзное государство, в которое войдут Россия, Беларусь и другие государства, которые хотели бы к этому Союзному государству присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными участниками Союзного государства", – сказал Бжания в эфире пропагандистского российского телеканала "Соловьев LIVE".

Отметим, что "Республику Абхазия" до сих пор официально не признал режим белорусского диктатора Лукашенко.

В августе бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией.

В июле в эфире Еспресо военный дипломат Арчил Цинцадзе заявил, что присоединение оккупированных территорий Грузии к РФ ничего по существу не изменит.