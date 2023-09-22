Как будто у других народов было все не так. Упрекали сами же украинцы, которым плохо преподавали в школе литературу своего народа, а истории не преподавали вообще. Среди них было и есть много прогибающихся перед всем иностранным, а все родное для них третьесортное. Об этом уже сказано и пересказано, но неожиданно нашелся очень серьезный аргумент против подобных обвинений – украинская демонология. Если вы ее никогда не изучали, то вам будет тяжело утвердить свою национальную идентичность. А иностранцам вы не сможете объяснить, почему украинцы единственные не боятся путина и россиян с их гнилой империей и смеются над ними.

Первое, на что обращаешь внимание, это то, что у украинцев отсутствует понятие Абсолютного Зла и они не могут его принять как нечто, чего никогда нельзя победить окончательно. Между тем каждый голливудский хоррор никогда не заканчивается полной победой, дьявольские семена неизбежно прорастут снова во втором сезоне. В украинских же легендах и сказках добро всегда торжествует, а зло преодолевают умом и сообразительностью. Я с детства помню поговорку: "Нет такого зла, чтобы на добро не получилось". Разве это похоже на примирение с судьбой? Нет. Человек использует свою неудачу себе на пользу, или неудача окажется менее болезненной, чем временная удача. Как-то мой дедо ехал лошадьми и вдруг увидел, что на одном коне уселся себе наш местный демон - Мужчина в черном костюме с блестящими пуговицами. Лошади потеряли всю силу, потому что на них свалилось тяжелое бремя. Через несколько дней они скончались. Для нашей семьи это было большое горе, потому что дедо еще и был кавалеристом в Первой мировой и умел ухаживать за лошадьми. Но зато его вычеркнули из списка тех, кого вывозили в Сибирь, потому что он не является богатым. Выходит, нашу семью спасла нечистая сила. А кто-то извлек урок, когда деньги на халяву превратились в сухие листья, и взялся за ум. Каждая магическая трансакция обращается против того, кто ее заказывает. Это мы знаем, но если немецкий Фауст подписывает соглашение с дьяволом кровью и даже не подозревает, что дьявола можно перехитрить, то украинский характерник перехитрит самого Люципера и не отдаст ему свою душу. И даже в аду доскулит чертам так, что те сами его выгонят.

У нас есть огромный пласт литературы 19-й половины 20 в., Написанный на основе мистических верований народа, который аж искрит юмором, начиная с Квитки-Основьяненко. Еще Фаддей Рыльский отметил, что украинские черти совсем не страшны и немного туповаты. Более того, они симпатизируют украинцам и помогают им защищать свою землю, потому что это их земля тоже. Если украинцы способны перехитрить Смерть, а не идти за ней в угрюмом хороводе – любимый сюжет средневековых богомазов, то с какой беды им бояться никчемного путина? Помните, как украинские болельщики спели песенку о путине и та разлетелась по всему миру? Это была магия, и магия разлита повсюду. Зло можно высмеять, унизить, потому что оно ничто против Божественной мощи, против народа, борющегося за свою свободу. В самые трудные минуты, когда в Киев шли танковые колонны врага, когда обстреливали наши города, в Интернете появлялись мемы и мы смеялись, делясь ими как куском хлеба. Мы не собирались отдавать врагу ни куска своей земли, хотя враги и иностранные политики уже разорвали карту Украины. Мы верили в победу, когда в нее не верил никто, и не смотрели на таймер, который нам уже поставили. Я уверена, что каждый из нас готов был подписать соглашение с дьяволом, чтобы победить. И все наши черти, вурдалаки, упыри, ведьмы, русалки и чугастры были на нашей стороне. Двоеверие – это великая вещь. И та бабушка, которая ставила в церкви свечи одну святому Николаю, а другую черту, была очень мудрой, а не темной и необразованной. "Повсюду надо приятеля иметь", - объяснила она свой поступок.

Страх – это мощное средство контроля общества. Но и из него есть польза, когда мы видим чужой страх – страх европейцев, считавших нас второсортной нацией, что не может даже выбрать себе нормальную власть, то исцеляемся от собственной неполноценности. Те европейские политики, которые не готовы открыть второй фронт, зато готовы отдать агрессору половину своей территории, выглядят мелкими бесами, которых порядочный характерник отгонит одним взмахом руки, не выпуская изо рта трубки. Мы не потеряли драйва, восстановили свою национальную идентичность после веков безгосударственности, и нам есть куда двигаться – к могущественному независимому и влиятельному государству. Украина уже стала нравственным авторитетом номер один в мире. И те все огромные потери, которые мы понесли, будут надлежащим образом оплачены и уважены после победы. А всевозможные зомби, вампиры, маги, инопланетяне, выращенные в пробирках массовой культуры, вряд ли станут защищать суперцивилизованный и глобализированный мир от рашистской чумы.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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