Будет служить во благо Украины: ВСУ посадили разведывательный БПЛА оккупантов (фото)
Украинские военные посадили вражеский разведывательный беспилотник "Орлан-10"
Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".
Военные отметили, что беспилотник будет использован для нужд украинской армии.
"Специалисты РЭБ 28 омбр приземлили практически невредимый российский БпЛА "Орлан-10". Это уже не первый беспилотник на их счету, и как говорят сами бойцы - ждут еще. Теперь противнику будет сложнее проводить разведку и корректировать огонь, а наши защитники используют дрон на благо Украины", - говорится в сообщении.
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