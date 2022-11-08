Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Военные отметили, что беспилотник будет использован для нужд украинской армии.

"Специалисты РЭБ 28 омбр приземлили практически невредимый российский БпЛА "Орлан-10". Это уже не первый беспилотник на их счету, и как говорят сами бойцы - ждут еще. Теперь противнику будет сложнее проводить разведку и корректировать огонь, а наши защитники используют дрон на благо Украины", - говорится в сообщении.

Тернопольский художник продал 30 картин, чтобы собрать деньги на беспилотник для 44-й бригады.

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