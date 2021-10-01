"Будет серьезный дипломатический скандал": Арахамия о задержании Саакашвили
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что задержание екс-президента Грузии, гражданина Украины Саакашвили может вызвать серьезный дипломатический скандал
Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина .
"Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал на эту тему, потому что он гражданин Украины и его не имеют права просто так, без оснований, задерживать. Мне кажется, что пройдут выходные и точно будет разбор ситуации на международном уровне. У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать", - подчеркнул Арахамия.
- Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.
- Представитель президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании екс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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