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Главная война с Россией "Будет самоубийством для армии и режима Лукашенко": украинская разведка оценила угрозу наступления из Беларуси

"Будет самоубийством для армии и режима Лукашенко": украинская разведка оценила угрозу наступления из Беларуси

28 ноября, 2022 понедельник
06:43
война с Россией

Украинская разведка считает, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Но если страна все же попытается ворваться на украинскую территорию, то это станет для нее "самоубийством"

Об этом представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

По его словам, такие фейки выгодны России. Так агрессор пытается испугать украинцев.

"Информационно-психологические специальные операции очень часто преследуют одновременно несколько целей. И в этом случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы по другим направлениям. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрыло, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого не было", - отмечает представитель разведки.

Юсова считает, что сейчас очень важно понимать, какие цели ставит перед собой враг. Нельзя подвергаться подобному роду провокации: "Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о то, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и вовлечение Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем".

Пока количество российского контингента увеличивается на территории Беларуси. Однако самая белорусская армия, ударная группировка, которая могла бы сделать подобную операцию, не сформирована, говорит он.

"И если сегодняшними силами белорусской армии будет проведена такая попытка, то это чистое самоубийство и для белорусской армии, и для Лукашенко", - добавляет Юсов.

  • По состоянию на конец октября, в Беларуси было до 4 тыс. русских военных.
  • 27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
  • 25 ноября Центр национального сопротивления белорусскому подполью сообщили, что российское командование перебросило в Беларусь около 12 тыс. мобилизованных военных.
  • А Владислав Селезнев, полковник Вооруженных Сил Украины отметил, что в ближайшей перспективе учебные центры на территории Беларуси будут использоваться для подготовки личного состава вооруженных сил РФ и не будут направлены на белорусское направление.
  • 25 ноября ГУР Украины заверило, что белорусская армия не будет атаковать территорию нашей страны в конце ноября.
  • Уже 26 ноября Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга отметил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.

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