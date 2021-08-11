"Будет реальностью, но не для всех": Шкарлет о зарплате в $ 4 тыс. для преподавателей
Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что зарплата $ 4 тыс. для профессоров реальна, а для педагогов по итогам 2021 года зарплата повысится почти на 30%
Об этом передает Украины 24 .
"$ 4 тыс. были озвучены в 2019 году, и думаю, что это будет реальность при первом этапе внедрения реформы системы высшего образования. Это когда будет введен президентский университет, и для лучших преподавателей $ 4 тыс. профессоров будет реальностью. Конечно, не для всех. но это будет точка перезагрузки системы высшего образования ", - сообщил Шкарлет.
Он отметил, что в 2021 году для педагогов зарплата повысится дважды, и один раз - в 2022 году.
"В 2021 году повышение зарплаты для педагогов будет происходить дважды. Первое было на 20% с 1 января. Еще ожидаем на 1 декабря почти на 9%. Поэтому при 2021 год повышение почти на 30%. На 2022 ожидается повышение на конец года, тоже мы примерно на 10% будем ждать повышения ", - сказал министр.
- Напомним, во время избирательной кампании 2019 году в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.
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