Будет развал Российской Федерации – того, что осталось от Советского Союза. Путин проигрывает войну Украине, - Пекло
Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине 2016-2019 гг Ян Пекло считает, что Российскую Федерацию - то, что осталось от Советского Союза, ждет развал, ведь Путин проигрывает войну Украине
Дипломат рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".
"Мое личное мнение такое, что России в будущем не будет. Будет развал Российской Федерации - того, что осталось от Советского Союза. Путин проигрывает войну Украине. Это правда, что Путин уже проиграл информационную и моральную войну. Президент России слабенький. Это значит , что его просто не будет в Кремле – потом разные властные ветви России будут между собой бороться и это приведет к развалу Российской Федерации", - отметил Пекло.
Экс-посол добавил, что Россия – отсталое колониальное царство на Европейском континенте. По его мнению, длительное существование РФ невозможно.
"Мы в Польше видим, что это не Путин, это россияне совершили зверства в Буче, Ирпене, Мариуполе. Это россияне. Сам Путин сделать это не мог, это сделали россияне. Происходящее - это коллективная ответственность всех россиян. Нельзя считать , будто россияне - нормальные люди, а Путин - преступник. Это коллективный бандитизм", - заметил Ян Пекло.
- Напомним, Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины зверств российской армии в Буче Киевской области.
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше дипломат Андрей Дещица считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими словами и смехом с событий в Буче , когда весь мир видел ужасные кадры издевательств россиян над украинцами, вырыл сам себе яму.
- Канадский снайпер Валли считает, что мир ошибался, когда назвал русскую армию второй по мощи в мире. По его мнению, россияне – это нацисты , убивающие гражданское население.
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