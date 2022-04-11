Будет развал Российской Федерации – того, что осталось от Советского Союза. Путин проигрывает войну Украине, - Пекло

Дипломат рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".



"Мое личное мнение такое, что России в будущем не будет. Будет развал Российской Федерации - того, что осталось от Советского Союза. Путин проигрывает войну Украине. Это правда, что Путин уже проиграл информационную и моральную войну. Президент России слабенький. Это значит , что его просто не будет в Кремле – потом разные властные ветви России будут между собой бороться и это приведет к развалу Российской Федерации", - отметил Пекло.



Экс-посол добавил, что Россия – отсталое колониальное царство на Европейском континенте. По его мнению, длительное существование РФ невозможно.



"Мы в Польше видим, что это не Путин, это россияне совершили зверства в Буче, Ирпене, Мариуполе. Это россияне. Сам Путин сделать это не мог, это сделали россияне. Происходящее - это коллективная ответственность всех россиян. Нельзя считать , будто россияне - нормальные люди, а Путин - преступник. Это коллективный бандитизм", - заметил Ян Пекло.

Напомним, Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины зверств российской армии в Буче Киевской области.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше дипломат Андрей Дещица считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими словами и смехом с событий в Буче , когда весь мир видел ужасные кадры издевательств россиян над украинцами, вырыл сам себе яму.

Канадский снайпер Валли считает, что мир ошибался, когда назвал русскую армию второй по мощи в мире. По его мнению, россияне – это нацисты , убивающие гражданское население.