Будет промывать мозги школьникам: оккупанты основали идеологическое "движение первых" на Херсонщине

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По плану в эту структуру "добровольно" должны вступать ученики школ. Однако в школах оккупанты создают такие условия, что только вступление в движение позволяет не иметь проблем с учебой. Движение отвечает за пропагандистские мероприятия, организацию массовки и даже формирует систему доносов на родителей" , – рассказали в ЦНС.

В Центре также отметили, что им известны участники координационного совета и каждый из них понесет ответственность согласно действующему законодательству Украины.