Будет промывать мозги школьникам: оккупанты основали идеологическое "движение первых" на Херсонщине
Россияне отчитались о создании координационного совета "движение первых", отвечающего за идеологическую обработку школьников на Херсонщине
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"По плану в эту структуру "добровольно" должны вступать ученики школ. Однако в школах оккупанты создают такие условия, что только вступление в движение позволяет не иметь проблем с учебой. Движение отвечает за пропагандистские мероприятия, организацию массовки и даже формирует систему доносов на родителей" , – рассказали в ЦНС.
В Центре также отметили, что им известны участники координационного совета и каждый из них понесет ответственность согласно действующему законодательству Украины.
- 25 апреля сообщалось, что во временно оккупированном Урзуфе Мариупольского района россияне разместили 200 военных на территории детского лагеря, чтобы использовать детей в качестве живого щита.
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