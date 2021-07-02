"Будет прибывать на 2,5 часа раньше": Укрзализныця ускорит поезд из Киева в Бердянск
Укрзализныця изменит маршрут следования поезда из Киева в Бердянск, чтобы сократить время в пути на 2,5 часа
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Для удобства пассажиров Укрзализныця меняет расписание и маршрут следования поезда №227/228 Киев - Бердянск. Так, с 6 июля этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше", - говорится в сообщении.
По информации компании, поезд будет отправляться из Киева в 19:19 и прибывать в Бердянск в 10:40. Обратно поезд будет отправляться по старому расписанию в 17:22 из Бердянска и прибывать в Киев в 9:18 - на 37 минут раньше, чем по предыдущему расписанию.
Отмечается, что будет отменена остановка на станции Днепр-Лоцманская, вместо нее в обоих направлениях поезд будет следовать через станцию Днепр-Главный. Также прибытие и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска на Киев будет в 5:54-5: 57 вместо 5:55-6:15.
В пресс-службе добавили, что компания реализует программу экономии 1 млн часов в путешествиях в течение года за счет изменения графиков курсирования поездов. Так, изменения позволят пассажирам экономить 115 тыс. часов времени в путешествиях до конца лета.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное