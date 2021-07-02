"Будет прибывать на 2,5 часа раньше": Укрзализныця ускорит поезд из Киева в Бердянск

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



"Для удобства пассажиров Укрзализныця меняет расписание и маршрут следования поезда №227/228 Киев - Бердянск. Так, с 6 июля этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше", - говорится в сообщении.



По информации компании, поезд будет отправляться из Киева в 19:19 и прибывать в Бердянск в 10:40. Обратно поезд будет отправляться по старому расписанию в 17:22 из Бердянска и прибывать в Киев в 9:18 - на 37 минут раньше, чем по предыдущему расписанию.



Отмечается, что будет отменена остановка на станции Днепр-Лоцманская, вместо нее в обоих направлениях поезд будет следовать через станцию Днепр-Главный. Также прибытие и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска на Киев будет в 5:54-5: 57 вместо 5:55-6:15.



В пресс-службе добавили, что компания реализует программу экономии 1 млн часов в путешествиях в течение года за счет изменения графиков курсирования поездов. Так, изменения позволят пассажирам экономить 115 тыс. часов времени в путешествиях до конца лета.

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