Об этом Байден заявил во время пресс-конференции, которую транслирует Эспрессо.



"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Посмотрите на влияние войны Украины на Россию. Они почти впервые за 100 лет приблизились к дефолту, они потеряли значительную часть своей экономики. Есть ограничения, что Россия может покупать в отношении технологий. И у них проблема - сохранить добычу нефти на том же уровне, потому что у них нет технологии.То же с оружием.То есть они платят высокую цену.Также украинцы вернули остров Змеиный.



Поэтому мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, чтобы обеспечить ей защиту. Только подумайте, Украина уже нанесла значительный удар России, потерявшей свои позиции. Весь мир смотрит – вот вы пытались захватить эту страну, Киев, Донбасс, который до сих пор не могут покорить. Я не знаю, как это завершится, но это будет поражение России в Украине", - заявил Джо Байден.

Президент США заверил, что Большая семерка в дальнейшем будет помогать Украине финансово, а Россия будет получать больше санкций.

"G7 работает над уменьшением поступлений Путина от нефти. Мы увеличим пошлины на российские товары, чтобы помочь Украине. Из 4,5 млрд мы предоставляем средства на поддержку, на преодоление продовольственного кризиса, на поддержку Украины. Мы демонстрируем единство, способность демократических стран мира делать то, что нужно", – добавил Байден.