Будет помогать женщинам, пережившим российский плен: в Украине начал работу Фонд им. Шептицкого
В Украине начал работу Фонд имени Блаженного Священномученика Климентия Шептицкого для помощи находившимся в плену женщинам и детям, потерявшим родителей во время войны
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как говорится в сообщении, в Украине начал работу Фонд имени Блаженного Священномученика Климентия Шептицкого для помощи находившимся в плену женщинам и детям, потерявшим родителей во время войны. Фонд создан по совместной инициативе правительства Украины и Польши.
"Миссия Фонда в Украине - помочь женщинам, находившимся в российском плену, и детям, потерявшим родителей во время войны. Польское правительство выделило Фонду 8 млн злотых (около 64 млн грн). Для сирот войны предусмотрено ежемесячное пособие около 5 700 грн." А освобожденным из российского плена женщинам Фонд будет единовременно выплачивать около 80 тыс. грн", - пишет Минреинтеграции.
Также отмечается, что Фонд Шептицкого будет финансировать психологическую поддержку освобожденных женщин и их реабилитацию в оздоровительно-развлекательных лагерях.
Заявки о помощи принимаются в электронной форме через сайт.
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