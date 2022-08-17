Будет помогать женщинам, пережившим российский плен: в Украине начал работу Фонд им. Шептицкого

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как говорится в сообщении, в Украине начал работу Фонд имени Блаженного Священномученика Климентия Шептицкого для помощи находившимся в плену женщинам и детям, потерявшим родителей во время войны. Фонд создан по совместной инициативе правительства Украины и Польши.

"Миссия Фонда в Украине - помочь женщинам, находившимся в российском плену, и детям, потерявшим родителей во время войны. Польское правительство выделило Фонду 8 млн злотых (около 64 млн грн). Для сирот войны предусмотрено ежемесячное пособие около 5 700 грн." А освобожденным из российского плена женщинам Фонд будет единовременно выплачивать около 80 тыс. грн", - пишет Минреинтеграции.

Также отмечается, что Фонд Шептицкого будет финансировать психологическую поддержку освобожденных женщин и их реабилитацию в оздоровительно-развлекательных лагерях.

Заявки о помощи принимаются в электронной форме через сайт.

Служба безопасности Украины запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны.

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