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"Будет передавать характер градоначальника": горсовет Харькова показал проект памятника Кернесу

15 декабря, 2021 среда
21:00
Общество

В среду, 15 декабря, Харьковский городской совет показал проект памятника бывшему мэру Геннадию Кернесу

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Скульптор Александр Ридный работает над памятником городскому голове в 2010-2020 годах Геннадию Кернесу. Монумент установят на месте захоронения бывшего мэра на городском кладбище №2", - говорится в сообщении.

Нынешний мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что этот вариант будет "передавать характер харьковского градоначальника".

"Было несколько вариантов, и выбрать один из них - сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассмотренных нами проектов имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича - это постоянное движение, работа, преобразования. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру", - подчеркнул городской голова.



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