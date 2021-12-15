"Будет передавать характер градоначальника": горсовет Харькова показал проект памятника Кернесу
В среду, 15 декабря, Харьковский городской совет показал проект памятника бывшему мэру Геннадию Кернесу
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
"Скульптор Александр Ридный работает над памятником городскому голове в 2010-2020 годах Геннадию Кернесу. Монумент установят на месте захоронения бывшего мэра на городском кладбище №2", - говорится в сообщении.
Нынешний мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что этот вариант будет "передавать характер харьковского градоначальника".
"Было несколько вариантов, и выбрать один из них - сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассмотренных нами проектов имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича - это постоянное движение, работа, преобразования. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру", - подчеркнул городской голова.
- Напомним, в декабре 2020 года городской голова Харькова Геннадий Кернес скончался от осложнений коронавируса.
- В честь умершего Кернеса в городе планируется назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.
- В июле 2021 года экс-мэр Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова.
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