"Будет передавать характер градоначальника": горсовет Харькова показал проект памятника Кернесу

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.



"Скульптор Александр Ридный работает над памятником городскому голове в 2010-2020 годах Геннадию Кернесу. Монумент установят на месте захоронения бывшего мэра на городском кладбище №2", - говорится в сообщении.



Нынешний мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что этот вариант будет "передавать характер харьковского градоначальника".



"Было несколько вариантов, и выбрать один из них - сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассмотренных нами проектов имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича - это постоянное движение, работа, преобразования. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру", - подчеркнул городской голова.









Напомним, в декабре 2020 года городской голова Харькова Геннадий Кернес скончался от осложнений коронавируса.

В честь умершего Кернеса в городе планируется назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.

В июле 2021 года экс-мэр Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова.