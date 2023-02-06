"Будет откровенный разговор за закрытой дверью": Кулеба ждет визит главы МИД Израиля
Киев ожидает визита министра иностранных дел Государства Израиль Эли Коэна для откровенного разговора в безопасной среде относительно дальнейшего развития сотрудничества
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости".
"Мы ждем визита моего коллеги - министра иностранных дел Израиля, - который по моему приглашению прибудет в Киев, и уже здесь будет откровенный разговор за закрытыми дверями, в безопасной среде относительно того, как дальше будет развиваться сотрудничество между нашими странами", - сказал глава украинской дипломатии.
Кроме этого, Кулеба также добавил, что предложение Украины израильским коллегам очень просто, и переговоры продолжаются. Кроме того, он также отметил, что для Израиля нет никаких конкретных требований, есть списки нужного Украине оружия, которые были заточены под каждую страну, исходя из возможностей, наличия у нее того или иного вида вооружения, а также что эти списки были переданы как Израиля, да и другим странам.
Читайте также: "Не дайте себя обмануть": Кулеба прокомментировал заявление Бенетта об обещании Путина не убивать Зеленского
"У нас равноправные с Израилем отношения, мы готовы открыть диалог с новым правительством Израиля без предпосылок", – подчеркнул министр.
- Ранее Нетаньяху заявил , что изучает возможность предоставления Украине системы ПВО "Железный купол".
- Накануне стало известно, что Нетаньяху приказал пересмотреть политику по поставкам оружия Украине. Он заверил США, что не будет занимать пророссийскую позицию.
- 4 февраля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 42.42Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное