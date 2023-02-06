"Будет откровенный разговор за закрытой дверью": Кулеба ждет визит главы МИД Израиля

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы ждем визита моего коллеги - министра иностранных дел Израиля, - который по моему приглашению прибудет в Киев, и уже здесь будет откровенный разговор за закрытыми дверями, в безопасной среде относительно того, как дальше будет развиваться сотрудничество между нашими странами", - сказал глава украинской дипломатии.

Кроме этого, Кулеба также добавил, что предложение Украины израильским коллегам очень просто, и переговоры продолжаются. Кроме того, он также отметил, что для Израиля нет никаких конкретных требований, есть списки нужного Украине оружия, которые были заточены под каждую страну, исходя из возможностей, наличия у нее того или иного вида вооружения, а также что эти списки были переданы как Израиля, да и другим странам.

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"У нас равноправные с Израилем отношения, мы готовы открыть диалог с новым правительством Израиля без предпосылок", – подчеркнул министр.