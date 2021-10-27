Будет опасным вызовом: Тренер Уайлдера дал прогноз на бой Усика против Фьюри
Тренер американского боксера Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что у украинца Александра Усика есть хорошие шансы на победу над британцем Тайсоном Фьюри
Об этом сообщает BoxingNews24.
По его словам, Усик способен победить Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира, однако поставить на украинца он бы не рискнул.
"Я даю Усику очень хорошие шансы на победу в бою с Фьюри. Но сможет ли он воспользоваться своими моментами, я не знаю. Зная о его стиле, мужестве и сообразительности, поставил бы я на него? Нет. Я бы ни на кого не поставил", - сказал Скотт, ранее бывавший в лагере Усика в качестве спарринг-партнера.
Он добавил, что вероятное сражение между украинцем будет очень опасным вызовом, как для Фьюри, так и для Усика.
"Тайсон умеет использовать свои габариты, он привык атаковать и оказывать давление. Вопрос справится ли Усик с этим. Но ведь вы помните, многие считали, что он окажется недостаточно большим и для Джошуа", - напомнил Скотт.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Вайлдером будет иметь 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
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