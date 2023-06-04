Об этом сообщает The Guardian.

По словам Петреуса, контрнаступление ВСУ – будет очень мощным.

"Я думаю, что это контрнаступление будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они будут успешно проводить общевойсковые операции. Силы обороны Украины будут работать слаженно и комплексно. Они будут выполнять различные задачи. Среди них разминирование, прорывы, ПВО для защиты войск, применять средства радиоэлектронной борьбы, будут налаживать логистику и работать при поддержке артиллерии и минометов", - рассказал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.