"Будет очень мощным": Экс-директор ЦРУ поделился ожиданием контрнаступления ВСУ
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус поделился ожиданием полноценного контрнаступления ВСУ
Об этом сообщает The Guardian.
По словам Петреуса, контрнаступление ВСУ – будет очень мощным.
"Я думаю, что это контрнаступление будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они будут успешно проводить общевойсковые операции. Силы обороны Украины будут работать слаженно и комплексно. Они будут выполнять различные задачи. Среди них разминирование, прорывы, ПВО для защиты войск, применять средства радиоэлектронной борьбы, будут налаживать логистику и работать при поддержке артиллерии и минометов", - рассказал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.
- Напомним, что директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что полноценное контрнаступление ВСУ должно было начаться в конце весны, а затем продолжались контрнаступательные действия на отдельных направлениях.
- 3 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.
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