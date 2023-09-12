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"Будет обмен оружия на еду": эксперт Краев о визите Ким Чен Ына в Россию

12 сентября, 2023 вторник
16:25
Война с Россией

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что Россия готовится получить от КНДР оружие и боеприпасы в обмен на продовольствие

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Визит северокорейского Ким Чен Ына в Россию преследует цель передачу складов с боеприпасами. Это могут быть советские боеприпасы, а также какие-то собственные разработки. К сожалению, Северная Корея имела возможности производить свои боеприпасы. Фактически это будет обмен оружия на еду. Поскольку не стоит забывать, что уже 4 года подряд КНДР страдает не просто от нехватки ресурсов, которых им не хватает, - у Северной Кореи есть большие проблемы с продовольствием", - пояснил Краев.

Эксперт также предположил, что визит Ким Чен Ына в Россию может быть связан с развитием сотрудничества РФ и КНДР в ядерной сфере.

"Россия, которая является большой ресурсной страной, так или иначе найдет продовольствие для Северной Кореи. Для России КНДР является отличным партнером, и они будут менять еду на корейское оружие. Это самый реалистичный сценарий. Конечно, это россияне используют и в пропагандистских целях. Также не следует забывать об еще одном возможном сценарии развития. В частности, о развитии сотрудничества РФ с КНДР в ядерной сфере. Ведь мы прекрасно знаем, что для двух диктаторов ядерное оружие является манипулятивным шантажным фактором", - добавил он.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл в РФ . Ожидается, что диктатор из КНДР встретится в российском Владивостоке с Владимиром Путиным

Россия
КНДР
Владимир Путин
російська армія
Ким Чен Ын
санкции против России
окупанти
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