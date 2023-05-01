Об этом сообщает talkSPORT .

По словам промоутера украинцаЄ, Александра Красюка, в его планах на 2023 год остается поединок за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри.

"Готовы ли мы вернуться к переговорам с Фьюри? Да, однозначно да. Это, если хотите, наш план в этом году. Это именно то, о чем мы думаем. И мы могли провести поединок с Фьюри раньше, но обязаны соблюдать правила WBA. Готов ли я заявить, что договориться о поединке с Тайсоном будет легко? Точно нет. Это невероятно сложно", - рассказал Красюк.

Он пообещал, что в случае возобновления переговоров проблем с его организацией со стороны команды украинца не возникнет.

"С нашей стороны никаких задержек не будет. С командой Усика проще всего иметь дело и договориться. Трудно ли вести дела с Фьюри? Трудно не только с ним, но и со всей его командой. Даже с его юристом и с его промоутером . Поэтому я и говорю: все очень сложно", - подытожил Красюк.

WBA (Всемирная боксерская ассоциация) обязала Александра Усика провести бой против обязательного соискателя британца Даниэля Дюбуа, с которым украинец должен встретиться летом 2023 года.

Александр Усик также владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).