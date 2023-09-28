"Будет нереально": Верещук призвала гражданских россиян уже уезжать из Крыма

Об этом написала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram .

Она заметила, что "обычно все неприятное случается вдруг", и выразила удивление - чего ждут тысячи гражданских россиян в Крыму.

"Когда падет крымский мост (это вопрос времени), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?" - написала Верещук.

Она отметила, что тысячам людей быстро покинуть Крым не удастся – с перерезанными путями, когда вокруг будут бои.

"Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Езжайте. Не будьте легкомысленны", - добавила она.