"Будет нереально": Верещук призвала гражданских россиян уже уезжать из Крыма
Гражданским гражданам РФ, находящимся в оккупированном Крыму, следует уехать сейчас, потому что сделать это одновременно тысячам людей, когда начнутся бои, не удастся
Об этом написала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram .
Она заметила, что "обычно все неприятное случается вдруг", и выразила удивление - чего ждут тысячи гражданских россиян в Крыму.
"Когда падет крымский мост (это вопрос времени), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?" - написала Верещук.
Она отметила, что тысячам людей быстро покинуть Крым не удастся – с перерезанными путями, когда вокруг будут бои.
"Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Езжайте. Не будьте легкомысленны", - добавила она.
- 23 сентября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев уехать из Крыма, пока продолжается деоккупация.
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