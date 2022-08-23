Будет не дороже, чем в Польше и Чехии: с октября в Украине установят минимальные и максимальные цены на основные лекарства
С октября Минздрав введет референтную цену на все препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств
Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Верховной Рады Михаил Радуцкий.
“Военные действия повлияли на формирование стоимости медицинских препаратов. Падение курса гривни по отношению к доллару и евро, рост стоимости топлива, усложнение логистики импортных лекарств и их компонентов привели к росту цен. По данным профильного министерства, регулярно фиксируются случаи, когда компании, обладающие эксклюзивными правами на продажу препаратов на территории Украины, необоснованно повышают цены. На мой взгляд, нужно вводить новые механизмы, которые позволят остановить рост цен на медпрепараты", – отметил Михаил Радуцкий.
По его словам, с октября Минздрав будет участвовать в ценообразовании на все препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств, на основе их стоимости в европейских странах.
Референтное ценообразование – это установление максимальных и минимальных цен на лекарства в соответствии со стоимостью таких же препаратов, зарегистрированных в Польше, Словакии, Чехии, Латвии, Венгрии. Такой механизм позволит закупить медпрепараты у тех же поставщиков и не переплачивать.
По рекомендации коллег из Нацполиции при подаче документов в государственные органы производители и поставщики будут заполнять новую графу – ценовое обоснование.
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