"Будет начат вовремя и без срывов", - Шмыгаль об отопительном сезоне

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Подготовка к отопительному сезону находится на моем контроле лично и профильных министерств - Министерства развития громад и территорий и Министерства энергетики. Он будет начат вовремя, в установленные законом сроки и без срывов, я вас в этом уверяю", - сказал Шмыгаль.



Премьер напомнил, что в 2020 году отопительный сезон в Украине был проведен без срывов и опозданий.

Напомним, Кабинет министров поручил обеспечить минимальные запасы газа в хранилищах на уровне 17 млрд куб. м на начало отопительного сезона 2021-2022 гг.