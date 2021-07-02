"Будет начат вовремя и без срывов", - Шмыгаль об отопительном сезоне
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил в своевременном начале отопительного сезона в 2021 году
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Подготовка к отопительному сезону находится на моем контроле лично и профильных министерств - Министерства развития громад и территорий и Министерства энергетики. Он будет начат вовремя, в установленные законом сроки и без срывов, я вас в этом уверяю", - сказал Шмыгаль.
Премьер напомнил, что в 2020 году отопительный сезон в Украине был проведен без срывов и опозданий.
- Напомним, Кабинет министров поручил обеспечить минимальные запасы газа в хранилищах на уровне 17 млрд куб. м на начало отопительного сезона 2021-2022 гг.
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