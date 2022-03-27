"Будет много пленных": Украина перешла в маленькое тактическое контрнаступление в некоторых областях - Арестович
ВСУ перешли в небольшое тактическое контрнаступление в Сумской, Харьковской и продолжают его в Киевской и Херсонской областях
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в Офисе президента.
"В течение суток состояние положения и характер действий противника не изменилось. За единственным исключением. Наши войска начали маленькие тактические, но контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской областях и продолжают его, соответственно, в Киевской и Херсонской областях", - сказал Арестович.
"Это значит, что будет много пленных", – добавил он.
Враг ставит перед собой атки главные задачи: оцепить украинские войска в зоне ООС, взять Мариуполь и удержать оборону в зоне Херсона.
"Если упадет оборона противника на юге, то его положение в районе Мариуполя сильно ухудшится. Они это понимают, делают и официально об этом заявили. Это значит, что, во-первых, это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумской и Харьковской областей, что мы выбьем отсюда врага", – сказал Арестович.
В то же время, такое положение дел может означать потенциальное или резкое осложнение вокруг Мариуполя и зоны ООС. Военно-политическое руководство и командование ВСУ хорошо понимает эту ситуацию и принимает соответствующие меры.
Арестович также подчеркнул, что две ближайшие недели будут "неравномерными в информационном плане": будут сообщения как о победах и контратаках, так и о том, что ситуация "далеко непростая".
Напомним, оккупанты запустили две ракеты в одесском направлении, но оборона отразила удар.
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