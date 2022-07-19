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Будет много чисток. Арахамия обещает кадровые изменения в правоохранительных органах

19 июля, 2022 вторник
20:26
Новости Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга Народа" заявил, что в Службе безопасности Украины много резидентов российских спецслужб

Об этом Давид Арахамия заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Думаю, что, в первую очередь, нужно готовиться многим сотрудникам СБУ, потому что там на самом деле те 28 человек, которых уволили, или сколько их было, это только начало. Там будет много чисток, потому что на самом деле за эти все годы многие резиденты российских спецслужб скрытно каким-то образом закрепились в стенах СБУ, и сейчас очень эффективно работает Департамент внутренней безопасности и Департамент контрразведки, они занимаются этим очень активно, получили доступ к тем материалам, к которым раньше не было доступа, и, думаю, нас еще ждет много кадровых изменений в СБУ", - сказал Арахамия.

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По его словам, кадровые изменения будут и в других правоохранительных органах.

"Не буду говорить о первых лицах, но точно там будут изменения внутри", - добавил глава фракции "Слуга Народа".

  • 19 июля Верховная Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ. В тот же день Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора.
  • Госдепартамент США "внимательно следит" за ситуацией вокруг устранения Венедиктовой и Баканова.

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Украина
СБУ
ФСБ
Иван Баканов
Давид Арахамия
Ирина Венедиктова
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